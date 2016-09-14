Москва, 14 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Индексация материнского капитала в следующие три года — это ещё обсуждаемый вопрос. У Митруда с Минфином есть разногласия по этому поводу. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании правительства РФ.

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«Мы подготовили проект закона, в котором предлагается перейти уже в постоянный режим индексации пособий, различных социальных выплат по факту. Мы предлагаем индексировать по фактическому уровню инфляции, как и пенсии. Но пока этот вопрос не решён, он обсуждается и с Минэкономразвития, и с Минфином», — пояснил Топилин.

«В ходе подготовки бюджета этот законопроект будет подготовлен. Он касается в том числе и маткапитала», — уточнил глава Минтруда.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что правительство РФ готовит предложения по индексации материнского капитала.

Напомним, в настоящее время размер маткапитала составляет 453 тысяч 26 рублей.

В 2015 году единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей получили более 2,2 миллиона человек.

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