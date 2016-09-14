Махачкала, 14 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Верховный суд Дагестана вынес решение о закрытии медресе имени шейха Саадухаджиясул Мухаммада в Буйнакске, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе суда.

В медресе. 1906

С заявлением об исключении учебного заведения из Единого государственного реестра юридических лиц в суд обратилось Министерство юстиции республики. Причина — отсутствие у медресе лицензии для реализации образовательных программ среднего профессионального религиозного образования. Руководство заведения не согласилось с требованиями иска, заявив, что Минобр в настоящее время рассматривает предоставленные учебным заведением документы для оформления необходимой лицензии.

Несмотря на это, суд удовлетворил требования Минюста с учётом того, что медресе обратилось в Минобрнауки только после подачи искового заявления. 7 сентября заведение было закрыто с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по аналогичной причине в июле 2013 года в Хасавюрте было закрыто медресе имени шейха Абу-Усама. В марте прошлого года в Дербенте также из-за отсутствия лицензии перестало функционировать исламское учебное заведение «Медресе имени шейха Ахмада аль-Ясави», подконтрольное пантюркистской организации «Сулейманджи». Ежегодно в нем обучались 10−15 человек.

Силовики обнаружили в здании мечети экстремистские материалы — DVD-диски и литературу с призывами примкнуть к рядам запрещенных в РФ террористических организаций ИГИЛ и «Имарат Кавказ». Руководитель заведения, 34-летний житель Табасаранского района, был задержан.

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