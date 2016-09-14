Волгоград, 14 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Волгограде трое подростков пошли на серьезное преступление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР 14 сентября, их подозревают в разбойном нападении на сотрудника почты.

pixabay.com С бейсбольной битой

Черту закона молодые люди — две школьницы 14-ти и 16-ти лет, а также 16-летний учащийся вечерней школы — преступили 12 сентября. Утром этого дня почтальон спокойно шла на работу, когда подростки напали на нее и пытались отобрать сумку.

Как отметили в следственном ведомстве, роли подростки распределили четко. 16-летняя злоумышленница била потерпевшую бейсбольной битой, вторая школьница наносила удары руками и ногами по телу почтальона, вырывая сумку. Молодой человек следил за обстановкой.

Женщина так просто сдаваться не собиралась и оказала активное сопротивление. Злоумышленники скрылись. Задержать их удалось несколько часов спустя.

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Малолетний вандал разворотил могилы на кладбище под Волгоградом В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Известно, что двое из числа задержанных уже фигурировали в криминальных сводках и сейчас проходят по еще одному уголовному делу — им инкриминируется угон автомобиля, совершенный ранее в Ворошиловском районе Волгограда.

Пострадавшая почтальон пока находится в больнице. По оценкам медиков, ее жизни ничего не угрожает.

Добавим, что летом текущего года в Волгоградской области на скамье подсудимых оказался еще один подросток.15-летний злоумышленник прямо в детском саду, где его мать работала помощником воспитателя, совершал в отношении одного из малолетних воспитанников действия сексуального характера. За содеянное ему придется провести в воспитательной колонии 7 лет.