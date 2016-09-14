Калуга, 14 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На подписании соглашения

В Калуге, сегодня 14 сентября между правительством области и ООО «АГРО-ПРОДУКТ» было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса «Старки» для круглогодичного производства овощной продукции. Подписи под документом поставили губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор ООО «АГРО-ПРОДУКТ» Валерий Дидяев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, новый комплекс разместится в Дзержинском районе. По информации инвестора, его возведение займет один год, общий объем инвестиций составит более шести миллиардов рублей. На площади свыше 25 гектаров планируют выращивать томаты, огурцы, салат и зеленые культуры в объеме более 15 тысяч тонн продукции в год. Ее реализацию намерены осуществлять, помимо нашего региона, в столице и прилегающих областях. Будет создано 420 новых рабочих мест.

Высоко оценивая перспективы данного проекта, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что его реализация усилит направление производства овощей закрытого грунта, активно развивающееся в регионе в последние годы. «Действующие в этой сфере проекты уже предвосхитили наши планы благодаря работе комплекса в Людиново, — отметил глава области. — В стадии проработки еще несколько предложений». По словам губернатора, «наши тепличники научились конкурировать с турецкими производителями за счет внедрения новых технологий в производстве и управлении. И свой опыт теперь могут перенимать друг у друга». Глава региона заметил, что в настоящее время область полностью обеспечена свежей овощной продукцией собственного производства, но, вместе с тем, этот рынок в целом остается не закрытым — у производителей есть большой потенциал для дальнейшего наращивания объемов. В этой связи Анатолий Артамонов высказался о возможности обособления в регионе данного направления сельхозпроизводства. «Настала пора создать в Калужской области кластер производства овощей закрытого грунта и продумать систему поддержки его участников, чтобы им было выгодно применять новые разработки и технологии в этой сфере», — подчеркнул глава региона.