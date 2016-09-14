Сингапур, 14 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Около 10 кг наркотиков стоимостью более $440 000 было изъято в Сингапуре, заявило Центральное бюро по борьбе с наркотиками (CNB), сообщает 14 сентября CNA.

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В пресс-релизе CNB указано, что было изъято 6,3 кг героина, 3,5 кг гашиша и 280 г метамфетамина. 54-летний гражданин Сингапура был задержан офицерами CNB вместе с двумя другими подозреваемыми.

Согласно законодательству Сингапура, незаконный оборот наркотиков предусматривает смертную казнь, если количество изъятого наркотика превышает 15 кг героина, либо 500 г гашиша, либо 250 г метамфетамина.