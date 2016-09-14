Москва, 14 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В районе станции Очаково Киевского направления МЖД во время перевода стрелок с рельсов сошли два вагона-рефрижератора грузового поезда. Из-за ЧП движение электропоездов по направлению в Москву временно приостановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЖД.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

После ЧП у одного вагона сошла с рельсов одна тележка, у другого все тележки. Тем не менее опрокидывания не произошло, габарит пути не нарушен. Пострадавших среди граждан нет.

На место были отправлены восстановительные поезда. На данный момент движение по направлению в Москву временно приостановлено, однако из Москвы поезда следуют по расписанию. Из-за аварии ожидаются изменения в движении пригородных электропоездов.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, на место выехала специальная комиссия», — заключили в железнодорожной компании.

Однако как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе другой компании — ОАО «ЦППК», задержки в движении составляют до 30 минут в обоих направлениях: на Москву и из Москвы.