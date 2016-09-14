Нальчик, 14 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Администрация города Нальчика стала владельцем 100% акций муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг». Как сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе горадминистрации, приватизация предприятия, которое оказывает жителям ритуальные услуги, должна послужить наведению порядка в этой сфере.

Василий Перов. Старики-родители. 1874

В настоящее время уже начались работы по расчистке мусора на главных аллеях кладбищ, спиливаются старые деревья, ведется покос травы. Проводится работа по систематизации захоронений, нумерации и обозначению аллей. Самое главное, как отметили в пресс-службе, чтоб начавшийся процесс обеспечил регулирование цен на услуги предприятия, а на кладбищах города был наведен порядок.

Не секрет, что многие годы цены на рынке ритуальных услуг диктовали частные фирмы, которые заполонили рынок. Комбинат планирует взять под контроль деятельность бригад по установке памятников, вернув под свое крыло все мастерские.

Требует обновления и само здание комбината ритуальных услуг, которое долгое время не ремонтировалось. Воссоздается документация предприятия, приводится в порядок его материально-техническая база, в том числе транспорт. Для удобства горожан комбинат планирует открыть свой интернет-сайт.

Напомним, весной текущего года была завершена работа над законопроектом о лицензировании ритуальных услуг. Над документом Минстрой РФ работал почти два года. Путем лицензирования ритуальных услуг власти рассчитывают сделать отрасль более понятной и прозрачной. Кроме того, необходимость в новом законе мотивируется тем, что он поможет избавиться от существующих в настоящее время во многих городах «серых агентов», которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и предлагают услуги по захоронению в три раза дороже, чем госпредприятия.

Против введения лицензирования высказывались Федеральная антимонопольная служба РФ и Национальный антикоррупционный комитет. Они планируют утвердить свой вариант законопроекта, которым предусматривается введение саморегулирования рынка ритуальных услуг.

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