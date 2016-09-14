Цхинвал, 14 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии принял законы о ратификации двух соглашений, подписанных в этом году с Россией — об интеграции югоосетинских таможенных органов с таможенными органами РФ и соглашение о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра МВД.

mvdruo.ru Подписание Соглашения между МВД России и Южной Осетии

Соглашение в таможенной сфере предполагает переход югоосетинских таможенных органов к 2020 году на законодательство Евразийского союза в сфере таможенного регулирования и законодательство РФ о таможенном деле. Кроме того, после вступления в силу документа, таможенники РФ и РЮО будет совместно осуществлять контроль на пункте пропуска «Нижний Зарамаг».

Документ также предполагает переход таможенных органов Южной Осетии к использованию средств автоматизации в проведении таможенных операций, штатных программных средств и технологий в области таможенного дела, используемых в таможенных органах России.

Председатель таможенного комитета Мурат Цховребов пояснил депутатам, что, помимо прочего, соглашение освобождает местных предпринимателей от уплаты пошлин на товары российского производства. При этом им, по-прежнему, необходимо декларировать грузы.

Еще один вопрос, интересовавший депутатов — оформление временного ввоза на автомобили с югоосетинскими госномерами. Водителям также придется, как и прежде, оформлять ввоз при пересечении границы сроком на полгода или на год. В последнем случае, автомобиль должен быть без тонированных стекол.

Ратификация соглашения о формировании и деятельности ИКЦ, также одобренная депутатами на сегодняшнем заседании, предполагает обмен оперативно-значимой информацией, содействие розыску лиц, совершивших преступление, создание специализированных баз данных об организованных преступных сообществах, содействие в реализации необходимых действий по борьбе с опасными видами преступлений.

В ходе его обсуждения выяснилось, что в пакете документов не хватает ряда нормативных актов, которые необходимы для полноценного функционирования соглашения. Депутаты рекомендовали исполнительной власти в ближайшее время заняться разработкой необходимых документов.