Москва, 14 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета России, больше не будет работать в ведомстве. Он переходит на работу, никак не связанную с СКР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следственным органам источник.

sledcom.ru Владимир Маркин

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября появилась информация об уходе Владимира Маркина из СКР. Сам Маркин отказался комментировать это сообщение.