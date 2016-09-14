Краснодар, 14 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Заявление председателя партии «Яблоко» об угрозах в адрес кандидата в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва по 50-му одномандатному округу в Сочи Александра Кузнецова стало для избирательной комиссии Краснодарского края абсолютной неожиданностью и сразу вызвало массу вопросов. Об этом сегодня, 14 сентября, в ходе очередного заседания ЦИК РФ заявил председатель избирательной комиссии Кубани Алексей Черненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yuriy75 Река Кубань в станице Воронежской

«Дело в то, что Александра Кузнецова в крае мы очень хорошо знаем. Это стойкий, принципиальный человек, очень слабо подверженный какому-то давлению», — отметил Черненко, приведя в пример 2013 года, когда он по сути один противостоял всей административной системе. Тогда ему не хватило нескольких процентов голосов, чтобы стать мэром Белореченска.

«Там накал кампании был в разы выше. А эту кампанию он практически не вел, средств на счете ноль, агитационные материалы не выпускались, встреч не проводилось. И каких-то поводов кому-то дать для угроз в свой адрес, по нашим оценкам, кандидат не давал», — отметил глава избиркома.

По его словам, после появления информации об угрозах была организована оперативная проверка, затем официальная, по итогам которой было принято официальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Я сам лично связался с кандидатом. Он подтвердил, что единственных основание для снятия своей кандидатуры с выборов стало состояние здоровья», — заявил Алексей Черненко.

Ситуация вызвала резонанс и нездоровый ажиотаж в крае и в СМИ. Между тем, Александр Кузнецов в интервью прессе подтвердил, что добровольно снял свою кандидатуру с выборов.

«К сожалению, это не первое и не последнее заявление большого федерального политика без проверки какой-либо достоверности. Понимаем, что это большая часть большой избирательной кампании, но ущерб имиджу края такими заявлениями наносится очень и очень серьезный», — добавил председатель ИККК.

Поясним, что 7 сентября на заседании ЦИК председатель «Яблока» Эмилия Слабунова рассказала, что кандидату по сочинскому одномандатному избирательному округу N50 поступили угрозы и требования снять свою кандидатуру. По ее словам, вечером накануне дебатов Кузнецова «встретили в подворотне крепкие товарищи», потребовали сняться с выборов, пишет ТАСС. Слабунова отметила, что Кузнецов подал жалобу в Генпрокуратуру и собирается сниматься с выборов из страха за своих близких. В ответ Элла Памфилова пообещала незамедлительно разобраться в ситуации.

Алексей Черненко прокомментировал и еще одно громкое заявление, сделанное членами КПРФ о том, что в Краснодарском крае правоохранители всех задерживают, мешают и не дают работать. К сожалению, по словам главы избиркома Кубани, фактов тотальных репрессий и беззакония приведено не было. «Такие громкие заявления стали уже системой представителей КПРФ и от самого кандидата (Сергея Обухова — прим. ИА REGNUM)», — отметил Черненко.

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Он добавил, что ситуация в 46-ом избирательном округе находится на особом контроле.

«Мы готовы сами жесткими способами обеспечивать законность. Что касается работы с кандидатом Сергеем Обуховым, такой жесткости и репрессивности у нас абсолютно нет и не предвидится. Более того, я могу привести ряд примеров более чем конструктивного и лояльного взаимодействия с данным кандидатом, в том числе со стороны рассмотрения нарушений, которые допускает он и его сторонники в ходе этой избирательной кампании», — сказал председатель ИККК, добавив, что таких нарушений немало.

«Мы менее чем шестью решениями целый ряд агитационных материалов признали незаконными, вместе с тем ни одной юридической санкции в отношении самого кандидата мы не применили. Каждый раз в его адрес мы направляем воздержаться от распространения, предпринять меры к недопущению. То есть действуем максимально лояльно», — пояснил Черненко.

Что касается правоохранительных органов, то, по словам главы избиркома, они придерживаются абсолютно такого же лояльного подхода.

«Нам известен только один случай привлечения сторонников к административной ответственности за проведенные несанкционированные массовые мероприятия с использованием транспортных средств. Ленинский районный суд признал все обстоятельства и проведения мероприятия, и действия сотрудников законными. Производство было прекращено за малозначительностью данного дела. Суд объявил участникам несанкционированного мероприятия лишь устное замечание», — привел пример Черненко.

Он заверил, что ИККК настроен на создание самых благоприятных условий для всех кандидатов, но такая работа не может выстраиваться вокруг тех, кто громче всех кричит «караул» и заявляет о нарушениях.

«Мы имеем в крае уже обратную практику, когда пять кандидатов различных партий в ЦИК России жалуются уже на нас, что мы создаем более льготные условия для проведения избирательной кампании Сергея Обухова. Мы рассмотрим и эти обращения», — добавил Черненко.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва пройдут в Краснодарском крае, как и по всей России, 18 сентября. На депутатские мандаты претендуют 74 кандидата, выдвинутые 13 политическими партиями. Явку на выборах эксперты прогнозируют более чем на 10% ниже, чем в предыдущую избирательную кампанию в нижнюю палату российского парламента.