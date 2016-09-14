Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Советском районе ХМАО наблюдаются серьезные проблемы с качественным водоснабжением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента внешних и внутренних связей ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Данный вопрос был поднят в беседе губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Советского района Игоря Набатова.

Водоснабжение для Югры — болевая точка. Согласно последним данным регионального Роприроднадзора обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в ХМАО на 1 января этого года составила 741 686 из 1 638 621 человек. Обеспеченных доброкачественным питьевым водоснабжением 45,6% горожан и 41,4% жителей маленьких поселков. Советский район является одним из самых проблемных в этом плане.

Здесь разрушен на 100% Алябьевский водозабор. «Там уже кричит, пищит, уже кричать не может, насколько я понимаю, состояние объекта именно такое», — констатировала глава региона. Кроме того, там не были предусмотрены установки по удалению марганца, не было установки по ультрафиолетовому обеззараживанию, просели фундаменты, упали балки перекрытий. В результате обильных осадков минувшей зимы, снеговая нагрузка была такая, что ветхие перекрытия не выдержали, это все обвалилось вместе с потолочными балками, раздавило емкости.

«Необходимо закупить и установить новые емкости, чтобы избежать угрозы нехватки воды в поселении. Думаю, что в сентябре-октябре мы эти работы выполним», — пообещал решить проблему глава Советского района.

Грязная вода и в Агирише. Там единственное водоочистное сооружение, которое берет воду из открытого источника и, в зависимости от сезонных колебаний уровня воды, меняется и качество воды, и мутность.

«Во многих поселениях, в том числе и в Советском, водозаборные сооружения устарели, — констатировал Игорь Набатов. — Есть поселения, в которых осуществляется подвоз воды, что не включается в тариф, и постоянно возникают проблемы по содержанию. Если в Пионерском водоочистные достаточно новые, хорошего качества, то сети в таком состоянии, что все равно в воде примеси, осадок, окалина.

Губернатор подтвердила очевидное, что в округе водоочистные справляются, а сети свою долю негатива вносят, и потребитель все равно получают воду не ожидаемого качества. «Это плохо, потому что мы и расходы понесли инвестиционные, по сути, они не отработаны, потому что потребитель может предъявить претензию и нужно будет с ним рассчитаться, поскольку поставляется ресурс, который не соответствует качеству, заявленному в договоре купли-продажи», — пояснила Комарова.

Отметим, что по данным окружного Росприроднадзора основным источником питьевой воды в автономном округе являются подземные воды: их доля в общем объеме подъема воды составляет 75%, остальные 25% приходятся на поверхностные воды. Гидрологические исследования по поиску подземных источников в Советском районе были заказаны в 2009 году. Они показали наличие водоносного слоя с необходимым качеством и дебетом вод. На сегодня лишь подается заявка в департамент ЖКК и энергетики.

В целом в ходе встречи губернатора и главы муниципального образования отмечено, что в Советском районе отмечается кризисное состояние. Накоплен большой объем жилищно-коммунальных долгов. Доведены до банкротства муниципальные предприятия сферы ЖКХ. Зафиксированы нарушения при использовании окружных бюджетных средств на приобретение жилья для переселения из аварийного жилого фонда, на развитие ЖКХ, благоустройство и дороги, на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений здравоохранения. Игорь Набатов сообщил, что существует план мероприятий по выводу Советского района из плачевного состояния. «В этом плане по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, прописаны ответственные, сроки, каждое 1 и 15 число мы направляем отчеты о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в этом плане, во все профильные департамент» , — доложил глава Советского района губернатору.