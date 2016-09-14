Кемерово, 14 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В детском саду №107 Новокузнецка пять воспитанников заболели кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора проводят в учреждении проверку.

today.kz Ребенок в больнице

«С 7 по 12 сентября к нам поступила информация о пяти заболевших воспитанниках детского сада №107. Проверку мы начали еще в пятницу, 9 сентября, когда появилась информация о трёх детях острой с кишечной инфекцией, — рассказала «Газете Кемерова» врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Новокузнецке Елена Казина. — В настоящее время у трёх заболевших детей подтверждена норовирусная инфекция».

На сегодняшний день специалисты обследовали на норовирус людей, которые контактировали с заболевшими — воспитателей и детей. Также они передали в лабораторию смывы с внешней среды, образцы воды и моющих средств, чтобы определить источник инфекции. В настоящее время все отобранные материалы находятся в работе.

«Сейчас в детсаду №107 проведена окончательная дезинфекция силами дизстанции по случаю заболеваний, поэтому там безопасно. В группе, где ребёнок заболел 7 сентября, уже закончился карантин. В другой группе, где находились ещё четыре ребёнка с инфекцией, он продолжается. Все дети утром проходят утренний фильтр с измерением температуры, опросом родителей, дети находятся под медицинским наблюдением, не участвуют в массовых мероприятиях, ходят на прогулку отдельно от остальных, их посуда, игрушки и другие предметы контакта подвергают дезинфекции. Распространение инфекции вероятно произошло контактно-бытовым путем, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения расследования», — пояснила представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, последний резонансный случай массового заражения кишечной инфекцией в детских образовательных учреждениях произошел в июле 2016 года в Черемховском психоневрологическом интернате Иркутской области. В результате массового заражения четверо детей погибли, 46 воспитанников были госпитализированы. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Задержаны трое подозреваемых, двоих из которых поместили под домашний арест.