Москва, 14 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Индексаций пенсий работающим российским пенсионерам в 2017—2019 годы не будет, однако они получат компенсацию после окончания трудовой деятельности. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«То есть, если допустим за 3 года, которые работающий пенсионер работал, индексация составит в совокупности нарастающим итогом за три года 15% или 16%, когда он выйдет на пенсию, он получит плюс эти 16% индексации. Ему ее как бы возвратят», — пояснил министр и добавил, что эта норма была закреплена в законе от 29 декабря 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2016 года трудовые пенсии были проиндексированы на 4%, однако это повышение не коснулось работающих пенсионеров. При этом фактическая инфляция в 2015 году превысила 13%. Позже правительство приняло решение вместо второй индексации осуществить в январе 2017 года разовую пенсию как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пообещал не отменять практику индексации пенсий.

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