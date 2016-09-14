Ставрополь, 14 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум.



Депутат — слуга народа!

Губернатор Ставропольского края призвал представителей всех политических партий к честности и легитимности при проведении своих предвыборных кампаний. С таким обращением он выступил 14 сентября во время встречи с представителями парламентских и непарламентских партий, участвующих в избирательных кампаниях трех уровней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Владимир Владимиров призвал уважать политических оппонентов и завершить избирательную кампанию в рамках этики и закона.

«Выборы в Ставропольском крае должны быть конкурентными, легитимными и честными. На каждое незаконное действие будет противодействие правоохранительных органов, и ни одно обращение о нарушении законодательства не останется без внимания и реакции», — заявил он.

Он добавил, что все жалобы должны быть подкреплены конкретными фактами, а не слухами.

Органы прокуратуры Ставрополья заявляют, что на сегодня грубых нарушений закона в ходе избирательной кампании в регионе нет.

Вместе с тем, ряд партий рассказывает о случаях недобросовестной конкуренции. Глава края взял эти обращения на контроль, об этом сообщено в правоохранительные структуры.

Напомним, теризбирком Пятигорска сообщил сегодня о попытке подкупа главы участковой избирательной комиссии в поселке Горячеводском якобы представителем одной из партий. Мужчине предложили 400 тыс. рублей за обеспечение победы кандидатов от этой партии. Эти данные проверяет Следственный комитет.

Ранее региональные отделения партий «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ обратились с жалобой к главам ЦИК Элле Памфиловой и Генпрокуратуры Юрию Чайке на вопиющие нарушения во время предвыборной кампании, допущенные администрацией Пятигорска. Они заявляют о том, что кандидатам от оппозиции местные власти мешают вести предвыборную агитацию, допускаются случаи избиений кандидатов и их представителей.

В Пятигорске 18 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы РФ VII созыва, депутатов регионального парламента шестого созыва и городских парламентариев.