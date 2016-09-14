Курск, 14 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. В Курске полиция задержала героя видеоролика, на котором сотрудник закусочной Burger King бьет школьника, а затем вручает ему швабру и заставляет вытирать пол. Об этом сообщает портал vKurske.com со ссылкой на старшего инспектора группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергея Ружицкого.

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Видеозапись распространилась по соцсетям через видеохостинг YouTube, став одним из самых обсуждаемых роликов рунета. Зрители отмечали, что заснят был именно момент «расплаты», но никто не видел, что делали до этого школьники. Предположительно, школьника заставили вытирать разлитый им же напиток.

По словам Ружицкого, в полицию обратились родители избитого школьника. У него зафиксировали синяки и кровоподтеки, полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений. Задержанный сотрудник закусочной раскаялся в своем поведении и объяснил его тем, что именно эти подростки мешали его работе целый год. Несколько раз он пытался с ними поговорить, но безуспешно.