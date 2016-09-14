Дюссельдорф, Германия, 14 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе (Германия) не удовлетворил обращение 94-х российских атлетов о допуске к участию в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает 14 сентября пресс-служба Параолимпийского комитета России (ПКР).

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В решении суда указано, что заявителям отказано в индивидуальном срочном допуске к Параолимпийским играм, так как Международный Параолимпийский комитет заинтересован в проведении «чистых» Игр. Российским атлетам отказано в участии для обеспечения справедливой конкуренции на состязаниях, так как в России существует «система государственного допинга».

«Существующие условия поддержки допинга ведут к подозрению в допинге в отношении всех спортсменов, которые тренировались в рамках этой системы», — говорится в решении суда.

По мнению ПКР, этим решением грубо нарушены индивидуальные права спортсменов. Вечером 13 сентября комитет направил жалобу в Конституционный суд Германии.