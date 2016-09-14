Москва, 14 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Сегодня многие партии формально заявляют, что являются патриотами, отмечает автор публикации. Для партий интернет становится все более важной площадкой, сейчас не столько уличная и телевизионная активность способна собрать голоса для партии, сколько интернет-сегмент. Его и необходимо проанализировать насчет активности политических партий.

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Первая партия, которая позиционирует себя как патриотическая, — это партия «Родина». Ее председатель — Алексей Журавлев, член фракции «Единой России». Самый активный на дебатах, да и в подборке имиджа тоже — Игорь Коротченко, российский журналист, военный эксперт, полковник запаса.

Особо активен в распространении мемов про себя Евгений Колесов, который, например, говорит, что покажет нам Китай. Он является ведущим программы «Открытие Китая» на Первом канале российского телевидения, быстро собирает кубик Рубика, интернет-активность развернута в патриотических интернет-пабликах, где размещаются мемы о Владиславе Колесове.

Александр Бердников — российский певец, участник группы «Корни», ставшей победителем музыкального проекта «Фабрика звезд». Хитом на YouTube стали дебаты с Игорем Коротченко (среднее количество просмотров роликов — порядка семи тысяч). Игорь Коротченко имеет в твиттере 68 тысяч читателей.

У кандидата Марии Катасоновой 23 тысячи читателей в этой же социальной сети, она известна по своим акциям у посольства США. «ВКонтакте» в партийной группе состоит 7293 человека, а в «Твиттере» — 3225 человек.

Коммунисты России практически не ведут интернет-деятельности. Их видео на YouTube собирают катастрофически мало просмотров, количество подписчиков «ВКонтакте» не доходит и до тысячи человек. На «Одноклассниках» ситуация с количеством подписчиков лучше, но они не особо активно участвуют в оценке материалов. Возможно, по причине того, что партия позиционируется как продолжательница сталинских мер и указов. Интернет-активность ее политтехнологами была признана как неважная для нынешней выборной кампании, как и Сталину в свои времена. Партия обещает всем десять сталинских указов.

Лицо партии — Максим Сурайкин. В 18 лет вступил в КПРФ и пробыл в партии восемь лет, затем работал в Союзе коммунистической молодежи. Лейтенант запаса. Избирался советником районного собрания района «Тверской» г. Москвы. Не женат.

Сайт Российской партии пенсионеров за справедливость довольно трудно читать по понятным причинам. В интернете деятельность практически не ведется. Представители этой партии придерживаются мнения, что с электоратом необходимо говорить лицом к лицу. На дебатах активно выступает Андрей Широков, который работал заместителем руководителя департамента энергетики и энергосбережения правительства Москвы и генеральным директором московского городского предприятия «Мосгорсвет». Был заместителем управляющего делами компании «РОСПРОМ-ЮКОС».

«Единую Россию» на выборах ведут тяжеловесы в лице глав регионов. Продвижение в интернете партия ведет через множество своих депутатов, ведущих «Твиттер», а также через органы исполнительной власти, которые распространяют материалы о своей деятельности, что идет в зачет партии, чьими представителями они являются.

Сайт «Единой России» посещает в среднем по семь тысяч человек в день, на YouTube-канале агитационные видео набирают от 5 до 19 тысяч просмотров. «ВКонтакте» в группе состоит 62 тысячи человек, в «Твиттере» — 179 тысяч подписчиков (данные по официальной странице ЕР в этой социальной сети, множество аккаунтов депутатов не в счет).

От Партии зеленых единственный, кто проявляет активность (а даже и единственный активный вовсе), — это Олег Митволь с 62 тысячами читателей его «Твиттера». В апреле 2004 года Митволь был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В середине октября 2009 года в СМИ появились сообщения о том, что Митволь может стать одним из лидеров партии «Яблоко». В 2015 году смещен с поста председателя Центрального совета Альянса зеленых. Возглавил список от Партии зеленых (у Олега Митволя сильная тяга ко всему зеленому, судя по его политической карьере).

Дебаты с участием Олега Митволя просмотрели 129 тысяч раз. По сути, он на сегодня является на них самым главным разоблачителем, за исключением партии «Единая Россия». Зеленые «ВКонтакте» имеют группу с 3735 подписчиками, в «Фейсбуке» выпускают агитацию в виде комиксов.

«Гражданская платформа». I (учредительный) съезд партии «Гражданская платформа» состоялся 7 июля 2012 года в Москве, в этом году прошло седьмое по счету подобное мероприятие (VII по счету съезд партии «Гражданская платформа», 02 июля 2016 год, Москва) — явные любители съездов.

«Гражданская платформа» имеет хороший сайт. В интернете из роликов, созданных партией, большую популярность набрал сюжет с Рифатом Шайхутдиновым (5048 просмотров). Основной упор партии в этой кампании сделан на телевидение.

Рифат Шайхутдинов — депутат Государственной думы от ЛДПР четвертого и пятого созывов. Является председателем Политического комитета партии «Гражданская платформа». Он написал: «Охота на Власть», «Политика позитивного класса», «Стратегия: права человека и гражданина», «Неопартизм».

Второй человек, активно участвующий в дебатах, — Валерий Вакарюк. Он окончил с отличием Московский физико-технический институт, работает полититехнологом и социальным инженером (информация с сайта партии).

Из социальных сетей лучше всего кандидаты от партий представлены в «Фейсбуке». В «Одноклассниках» на них подписаны в основном только сторонники партии. Количество подписчиков в «Твиттере» — порядка 12 тысяч.

«Гражданская платформа» «ВКонтакте» имеет 29 134 подписчика, которые активно ставят лайки (чего не скажешь о репостах).

ЛДПР активна на дебатах и в социальных сетях, но ее внимание направлено только на Владимира Жириновского. Бессменный председатель партии и ее основатель, пять раз участвовавший в выборах президента. На YouTube-канале львиная доля материалов с ним в главных ролях. Наиболее популярное видео — про Pokemon GO (4800 просмотров).

Сайт ЛДПР в среднем посещает по 14 225 человек в день.

Активна группа «ВКонтакте»: в ней состоят 72 тысячи человек, которые постоянно и с высокой долей активности ставят лайки и распространяют материалы партии.

«Твиттер» партии уступает «Твиттеру» «Единой России».

В «Одноклассниках» у партии активная группа на 64 тысячи человек, распространяющих материалы себе на страницы для максимального охвата тех, кто поддерживает Владимира Вольфовича. Относительно известными представителями партии на выборах можно назвать Игоря Лебедева, депутата ГД, сына Жириновского, а также Михаила Дегтярева, депутата ГД и кандидата в мэры Москвы в 2013 году.

ПАРНАС — партия, возглавляемая бывшим премьером Михаилом Касьяновым, при котором, как он говорит в видео агитации, «не воровали» и «такого не было». Партия проводит интернет-кампанию, основанную на рекламе в YouTube, которая появляется перед другими роликами, поэтому частенько случается, что перед роликом партии ПАРНАС вас заставят посмотреть еще один ролик партии ПАРНАС. Например, на YouTube-канале партии ролик с Касьяновым «Как вывести страну из инвестиционного голода» имеет 175 759 просмотров, 290 лайков и 739 дизлайков: судя по всему, навязчивая реклама не всегда идет в плюс. Ролик «Почему нельзя оставаться в стороне» при просмотрах в 1 146 166 не имеет ни лайков, ни дизлайков, а комментарии в нем отключены, что напоминает обвинения в закрытости власти от самой партии, ведь нельзя оставить мнение о часто появляющемся агитационном ролике.

У ПАРНАСа есть и альтернативный ресурс — видеоблог Вячеслава Мальцева «Артподготовка», на котором он выкладывает свои эфиры. Ролики пользуются большой популярностью. Так, эфир с Навальным собрал 220 тысяч просмотров. Мальцев активен на дебатах. Его видео с них распространяются с заголовками, в которых указано, что он «всех рвет», хотя ораторские способности Вячеслава остаются под вопросом. На дебатах часто упоминает президента, то забирает Крым, то его передает (прямо как бутерброд с колбасой), хорошо смотрится дуэтом с Игорем Коротченко.

Другой активный кандидат от ПАРНАСа — Андрей Зубов. Как историк, он осуждает присоединение Крыма и грустит, что Сталин не проиграл Гитлеру.

Наиболее слабая поддержка партии в «Одноклассниках», про которых она, возможно, просто забыла.

Партия Роста представлена множеством медийных лиц, из которых можно выделить Бориса Титова. Он председатель Партии Роста, с 2012 года уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Кроме Титова, партию представляют Алексей Свешников, выступающий за здоровый образ жизни, бывший участник «Дома-2», Ирина Хакамада, бывший сопредседатель «Союза правых сил», писательница, Виктор Звагельский, депутат Государственной думы пятого и шестого созывов от партии «Единая Россия».

Партия Роста, как и ПАРНАС, часто размещает свою агитацию, используя рекламные возможности социальных сетей (например, «ВКонтакте»). Принимает биткоины на счет партии, наверное, чтобы быть ближе к продвинутой интернет-аудитории, провела концерт группы «Ленинград».

«ВКонтакте» группа партии представлена 21 тысячей участников, активно распространяет мемы, на которых нарисованы разговаривающие зефирки, также размещает работы Сергея Елкина. Стоит отметить, что партия обращает внимание на духовное развитие: активно рекламируются занятия по йоге, которые поддерживаются партией, проводятся йога-фестивали (возможно, в будущем это приведет к расколу в партии, когда некоторые из бизнесменов отринут мирские ценности в пользу духовных). Основная аудитория партии — в «Фейсбуке», а вот в «Одноклассниках» подписчиков партийного аккаунта всего чуть более 500 человек.

«Гражданская сила» — самая аскетичная партия в интернет-пространстве, ее сайт не имеет части разделов, например, региональные отделения до сих пор уточняются. Основную активность ведут Султан Хамзаев и Дмитрий Чугунов.

Хамзаев активно выступает на дебатах, руководит проектом «Трезвая Россия», в «Твиттере» имеет 7983 подписчика.

Дмитрий Чугунов, известный по движению «СтопХам», в «Твиттере» имеет 12 тысяч подписчиков.

«Яблоко» в этой предвыборной кампании ведет ее бессменный лидер Григорий Явлинский, кандидат в президенты 1996-го и 2000-го годов, в 2012-м в регистрации ему было отказано. Известен своей программой «500 дней», выступает против присоединения Крыма к России.

Второе активное лицо партии — Дмитрий Гудков, бывший депутат Государственной думы от «Справедливой России», имеет 226 тысяч читателей в «Твиттере».

Ролик «Яблока» под названием «Мы идем на президентские выборы» собрал 142 939 просмотров (87 лайков и 224 дизлайка).

Хитом стал ролик про новый яблочный девайс, который просмотрели 815 246 человек. Партия, в отличие от своих остальных конкурентов, не обошла стороной изрядно потерявший в последнее время «Живой журнал». Правда в нем просто публикуются посты, а ответной реакции на них не видно. «ВКонтакте» сообщество «Яблока» представлено 10 749 подписчиками, которые активно одобряют материалы партии, ставя лайки. Особенно примечательна реклама партии на сайте sports.ru, что указывает на спортивный азарт партии.

КПРФ. В этой партии традиционно локомотивом идет председатель ЦК Геннадий Зюганов, который четырежды баллотировался на пост президента. Количество подписчиков на его «Твиттер» составляет 272 тысячи человек.

Второй активный человек от КПРФ в интернет-пространстве — это Валерий Рашкин, устраивающий горячие линии со своими избирателями.

КПРФ электорат агитирует скорее при помощи уличных мероприятий и рекламы по телевизору, чем в социальных сетях. Тем не менее, «ВКонтакте» группа партии состоит из 43 тысяч человек, активно ставящих лайки агитационным материалам (средняя оценка материалу от 40 до 120 лайков). В «Одноклассниках» активности не наблюдается. У той же, к примеру, партии «Яблоко» она намного выше.

Традиционно аудитория «Фейсбука» благоволит больше либеральным течениям, поэтому КПРФ там не особо активна.

На «Твиттер» партии подписано 48 тысяч человек.

«Патриоты России», возглавляемые Геннадием Семигиным, — вторая партия, позиционирующая себя на этих выборах как патриотическая.

От партии баллотируются также герой Советского Союза Валерий Очиров, генерал-майор ФСБ Евгений Хохольков, обладатель звания Заслуженный артист России Александр Иншаков, патриотический журналист Александр Ломакин.

Ранее не были заметны в социальных сетях, до нынешней кампании. Сторонники партии запустили свой собственный сайт, вдобавок к существующему партийному.

Агитационные видео партии собирают по 50 тысяч просмотров, общий ролик с кандидатами имеет 53 334 просмотра, отдельные ролики кандидатов по 20 тысяч просмотров. Партия распространяет агитационные ролики, которые призывают «собрать земли русские», выступают против «двурушников во власти», обещают избавить руководство страны от тех, кто морально гниет.

Основной площадкой для «Патриотов России» стали патриотические группы «ВКонтакте», где они размещают разнообразные мемы агитационного характера. Патриоты России заявляют, что их аудитория «ВКонтакте» насчитывает 27 миллионов человек. Их позиционирование происходит на патриотично настроенных граждан, с упором на военных, чьи интересы они готовы отстаивать в Думе. В частности, в опросе, проводимом редакцией интернет-журнала «Ридус», размещенном в социальной сети «ВКонтакте», партия «Патриоты России» с легкостью преодолела пятипроцентный барьер — набрала в районе семи процентов.

«Справедливая Россия» активно продвигает одного человека — своего лидера Сергея Миронова, бывшего председателя Совета Федерации.

«Справедливая Россия» сделала ставку на «Дебаттлы», собирающие по 440 тысяч просмотров, но имеющие схожие показатели по лайкам и дизлайкам от пользователей.

Сергей Миронов ведет «Твиттер», на который подписаны 294 тысячи человек. «ВКонтакте» в группу партии входит почти четыре тысячи человек, в основном в ней размещаются мемы с цифрами, напоминающими о том, как все плохо, а также на необходимости оказать помощь государству. «Справедливая Россия» призвала цитаты известных мыслителей, например, Жан-Жака Руссо и Адама Смита.

Сколько бы набрали партии, исходя из их интернет-активности.