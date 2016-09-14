Ставрополь, 14 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Задержание

В Ставропольском крае раскрыто убийство кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Следствие полагает, что причиной убийства стала не предвыборная гонка, а разбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Речь идет действительно о кандидате, баллотирующимся в Незлобненский сельсовет Георгиевского района Ставропольского края от партии «Единая Россия», — сказала ИА REGNUM представитель СКР. Выборы в сельсовет состоятся 18 сентября 2016 года.

Представитель Следственного комитета также сообщила, что задержан и допрошен предполагаемый убийца кандидата в депутаты. Это 36-летний житель поселка Иноземцево Ставрополья.

Предположительно, в ночь с 28 на 29 августа мужчина решил ограбить 54-летнюю женщину, кандидата в депутаты, поскольку был знаком с ней и знал, что в доме хранились деньги и дорогие золотые украшения. Он залез в дом, но кандидат в депутаты оказалась дома и увидела мужчину.

Она предупредила его, что намерена обратиться в правоохранительные органы, но грабитель решил избежать этого и задушил ее.

В отношении предполагаемого убийцы возбуждено сразу несколько уголовных ел по фактам, убийства, сопряженного с разбоем, и самого разбоя.

Сейчас следствие в судебном порядке решает вопрос об аресте подозреваемого. Проводятся экспертизы.

Напомним, в единый день голосования в Ставропольском крае пройдут выборы федеральные — в Госдуму РФ, региональные — в Думу Ставрополья и муниципальные в 90 образованиях, в том числе в Незлобненский сельсовет. Галина Ищенко ранее занималась предпринимательской деятельностью и на выборы пошла впервые.