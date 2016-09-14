Токио, 14 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни домашних кошек и собак в Японии достигла рекордно высокого уровня в 11.9 и 13 лет соответственно, согласно результатам опроса, проведенного в 2014 году, сообщает 14 сентября Kyodo News.

jonasogrefoln Кошка

За последние 25 лет продолжительность жизни домашних собак увеличилась в 1,5 раза, а кошек — в 2,3 раза. Увеличению продолжительности жизни домашних животных способствовали профилактические меры против инфекционных заболеваний, сообщил Токийский университет сельского хозяйства и технологий и Ветеринарная ассоциация домашних животных Японии. «Продолжительность жизни кошек может увеличиться, если удастся увеличить процент вакцинированных кошек. Этот процент пока находится на низком уровне», — сказал Хидеки Хайшидани, доцент университета

В Японии было вакцинировано 82% собак и 54% кошек.