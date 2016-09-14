Буэнос-Айрес, 14 сентября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В связи с подозрениями в конфликте интересов министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен был вынужден продать все свои акции компании Shell. Об этом стало известно сегодня, 14 сентября, из сообщения пресс-службы аргентинского энергетического ведомства.

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Министра подозревают в ведении переговоров, на которые не имел права, занимая государственный пост. Операция по продаже всех принадлежащих Арангуарену акций компании была осуществлена в соответствии с рекомендацией Бюро по борьбе с коррупцией, в электронном виде и в присутствии нотариуса. Хотя по закону глава Минэнерго Аргентины не обязан был идти на такой шаг, говорится в сообщении ведомства.

Подозрения в коррупции министр энергетики Аргентины связаны с тем, что Хуан Хосе Арангурен до продажи ценных бумаг был акционером Shell, которая владеет British Gas. Еще ранее глава Минэнерго занимал пост главы местного отделения Shell. Учитывая все эти факторы, депутаты оппозиционной партии «Фронт обновления» Грасьела Каманьо и Марко Лаванья попросили прокуратуру проверить условия закупки чилийского газа через компанию British Gas.

Дело в том, что голубое топливо продавалось на 53% дороже, чем СПГ, поставляемый из Чили морским путем. Также газ, поставляемый в Аргентину, был на 128% дороже, чем боливийский газ. Так, Каманьо Лаванья посчитали, что глава Минэнерго мог иметь личную заинтересованность, после чего и началось расследование. Сам министр заявляет, что Аргентина импортировала газ по рыночной цене.

В связи с расследованием по делу о закупке газа в Чили в конце августа аргентинские правоохранительные органы уже проводили обыск в здании Минэнерго страны. Отмечалось, что в ходе обыска правоохранители запросили у сотрудников ведомства всю документацию, которая касалась сделки. Эти требования были беспрекословно выполнены.

Отметим, что это уже не первый скандал в Аргентине, связанный с высокопоставленными лицами. Так, в июле текущего года судья Клаудио Бонадио постановил заморозить все счета экс-президента республики Кристины Фернандес де Киршнер в связи с делом о махинациях в центробанке страны. В августе прокурор Карлос Стронелли предъявил Фернандес де Киршнер обвинения в растрате бюджетных средств при строительстве железной дороги для туристического поезда в городе Рио-Турбио в провинции Санта-Крус. Также в августе судья Ариель Лихо начал расследование в отношении вице-президента республики Габриэлы Мичетти, чтобы установить происхождение украденных у нее $66 тыс.

В первом квартале 2016 года добыча газа в Аргентине составила 11 млрд кубометров. Это на 5,8% больше, чем за тот же период в 2015 году. Согласно оценке Global Gas Analytics, в текущем году добыча в Аргентине в целом увеличится на 5,3% и достигнет 45,3 млрд кубометров газа. В 1997 году Аргентина стала единственным поставщиком природного газа в Чили, 77% ее экспорта направляется на этот рынок.