Москва, 14 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В мэрии Москвы на аукцион выставили 50 машино-мест в ЦАО. Как сообщается на официальном портале правительства столицы, средняя цена одного квадратного места составляет около 84 000 рублей. Торги запланированы на 9 ноября.

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«Цена конкретного лота зависит от его расположения, площади и уровня комфорта», — уточняется на сайте.

Большая часть машино-мест из списка, выставленного на торги, находится на Цветном бульваре и улице Бахрушина.

Напомним, в 2015 году на аукцион было выставоено более 1000 машиномест, основная часть из которых располагалась в центре столицы. Начальная стоимость выставленных на продажу машиномест составляла 1,5 млрд рублей.