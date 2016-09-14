Лондон, 14 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова дать согласие на проект возведения АЭС Hinkley Point с определенными условиями, сообщает The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

Теневой министр энергетики страны Барри Гардинер заявил, что приветствует решение главы правительства дать согласие на проект.

«Если министру удалось сократить издержки для британских налогоплательщиков, в соответствии с моими предложениями, я обещаю не злорадствовать. Я лишь скажу «молодец, что защищает потребителя», — отметил он.

«Однако взамен, правительство должно перестать колебаться. Их проволочки поставили под угрозу инвестиции в объеме 18 млрд фунтов стерлингов, а также 25 тыс. квалифицированных рабочих мест в атомной промышленности, которая играет ключевую роль в сбалансированном энергетическом портфеле Соединенного Королевства», — добавил он.

Планируется, что электростанцию Hinkley будет возводить государственная энергетическая компания Франция EDF при финансовой поддержке Китая.

Проект возведения АЭС был подписан бывшим канцлером казначейства Джорджем Осборном, снятым с этой должности, после того как Мэй заняла кресло премьер-министра Соединенного Королевства.