Тереза Мэй готова одобрить проект возведения АЭС Hinkley Point
Лондон, 14 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова дать согласие на проект возведения АЭС Hinkley Point с определенными условиями, сообщает The Guardian.
Теневой министр энергетики страны Барри Гардинер заявил, что приветствует решение главы правительства дать согласие на проект.
«Если министру удалось сократить издержки для британских налогоплательщиков, в соответствии с моими предложениями, я обещаю не злорадствовать. Я лишь скажу «молодец, что защищает потребителя», — отметил он.
«Однако взамен, правительство должно перестать колебаться. Их проволочки поставили под угрозу инвестиции в объеме 18 млрд фунтов стерлингов, а также 25 тыс. квалифицированных рабочих мест в атомной промышленности, которая играет ключевую роль в сбалансированном энергетическом портфеле Соединенного Королевства», — добавил он.
Планируется, что электростанцию Hinkley будет возводить государственная энергетическая компания Франция EDF при финансовой поддержке Китая.
Проект возведения АЭС был подписан бывшим канцлером казначейства Джорджем Осборном, снятым с этой должности, после того как Мэй заняла кресло премьер-министра Соединенного Королевства.