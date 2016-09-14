Рим, 14 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум.



daypic.ru Снаряд

Потенциальная привлекательность нации, на самом деле, не представляется исключительно в ее экономической и военной мощи, она питается за счет распространения культуры и эталонных основополагающих исторических ценностей, — так описывает интернет-журнал Il Primato nazionale термин «мягкая сила». Россия после распада Советского Союза погрузилась во внутренний и внешний кризис, страна, которая была маяком социалистических движений по всему миру, превратились за несколько лет в разрушенное в моральном и социальном плане государство, съеденное капиталистическими финансами и олигархами, пришедшими к власти через «шоковую терапию», приватизацию и либерализацию Бориса Ельцина.

Автор статьи Пьетро Чаппони объясняет читателям, плохо знакомым с историей, почему президента России на Западе называют царем. «Это слово использовали для определения правителей Российской империи с 1561 до 1917 года, становится понятно, таким образом, что международное общественное мнение представляет Российскую Федерацию как империю, во главе которой стоит сильный человек, почти миф, Владимир Путин».

«Царь» Путин пришел к власти де-факто в 1999 году, он смог усмирить кризис путем восстановления традиционных российских ценностей: православной церкви, фигуры царской России и фигуры «царя», при этом, не стирая и не забывая советский опыт. Этот шаг в значительной степени способствовал популярности Путина как внутри страны, так и за рубежом. Просто подумайте, что он уже 17 лет является лидером страны, в то время как внешняя популярность президента России стала примером для подражания для подавляющего большинства антиевропейских партий, к тому же, «царь» был избран человеком года в 2007 году по версии журнала «Time».

В качестве другого примера успеха политики Владимира Путина в статье приводится мягкая сила России и успех, которого российские СМИ достигли в мире. Автор пишет о канале Russia Today и об агентстве «Спутник», как о «российских медиа-проектах по борьбе с англо-американской медиа-гегемонией и однополярностью». Russia Today — проект, который уже на протяжении 10 лет является телевизионным каналом, он уступает только ВВС. В этот проект Кремль вложил более 300 миллионов долларов. Он транслируется в цифровом виде по всему миру на 4 языках (английский, испанский, арабский и немецкий). В то время как «Спутник» — еще более амбициозный проект, он напрямую связан с агентством РИА Новости. Цель проекта — «внедриться в Западную информационную систему, которая в настоящее время доминирует в мире».

Эта сложная система стратегий, как уточняет Пьетро Чаппони, привела Россию к тому, что она стала полюсом притяжения для всех тех лиц, стран или компаний, которые хотят покинуть орбиту США. Россия трансформировала свою «мягкую силу» в самое большое оружие шантажа. Конечно, Россия имеет своей вес в военной сфере, как хорошо продемонстрировал сирийский кризис, но можно смело сказать, что «самое большое оружие Путина — это то влияние, которое его страна сегодня снова оказывает на весь мир».