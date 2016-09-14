Киев, 14 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Завтра, 15 сентября, украинское правительство может утвердить проект бюджета Украины на 2017 год. Об этом 14 сентября во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Вчера на заседании СНБО мы обсуждали вопросы относительно финансирования бюджета и обороны, как предусматривает законодательство. После решения СНБО сегодня Министерство финансов всю работу должно завершить, не вижу для этого никаких препятствий. Потому что все остальные вопросы были заранее согласованы, и фактически завтра мы можем выходить на заседание правительства, думаю, это будет во второй половине дня, чтобы вовремя внести бюджет в украинский парламент, утверждать его, работать с депутатами, чтобы обеспечить его принятие», — заявил Гройсман.

По его словам, в проекте бюджета на 2017 год заложен рост зарплат в образовании и здравоохранении до 30%.

«Я озвучу некоторые приоритеты, которые мы определили в бюджете, которые должны быть отражены в государственной политике. Вопрос идет об увеличении зарплат и в образовании, и в здравоохранении от 20 до 30% будет обеспечено такое увеличение», — заверил Гройсман.

Он также пообещал поднять зарплаты работников сферы культуры и спорта. «В проекте бюджета на 2017 год будут отражены и работники культуры по заплатам, и работники спорта. Понятно, что комплекс оборонки мы тоже определили объемы расходов 129 млрд, что на 15 млрд (567 млн долл) больше, чем в прошлом году. Задач много, но от надлежащего управления мы можем аккумулировать в бюджет десятки миллиардов», — добавил премьер.

Он выразил надежду, что социальная инициатива правительства получит поддержку от народных депутатов Украины.

«Могут быть любые желания поднимать заработную плату на словах, но то, что мы сейчас предлагаем, мы предлагаем абсолютно реальный рост заработной платы, который совпадает с возможностями нашей экономики, и мы можем это обеспечить в проекте бюджета на следующий год», — подчеркнул Гройсман.

О других параметрах бюджета премьер Украины ничего сообщать не стал.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина имеет «нереалистичный бюджет на 2016 год». Кроме того, министр заявил об очень высоких фискальных рисках, заверив, что ежедневно работает над тем, чтобы их сократить.