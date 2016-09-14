Калининград, 14 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Старейшему парку Калининграда возвращено имя первого космонавта Земли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, депутаты горсовета Калининграда единогласно проголосовали за переименования парка «Балтийский» в парк имени Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин

ИА REGNUM уточняет, что расположенный по улице Киевской парк носил имя космонавта более 30 лет. Однако в 1993 году чиновники переименовали место отдыха в парк «Балтийский», объединив с названием Балтийского района Калининграда.

В этом году на День космонавтики с инициативой возвращения прежнего имени выступили калининградцы, проживающие рядом с парком. «Кому помешало имя героя, мне лично непонятно», — цитировала «Комсомолка» представителя инициативной группы Ольгу Ионкову.

Парк площадью почти 10 га был образован в мае 1957 года на месте исторического кладбища Хабербергской евангелической общины Кёнигсберга.

Напомним, Калининградская области является одной из самых «космических». Здесь проживали и работали 4 советских космонавта — Алексей Леонов, первым в мире вышедший в открытый космос, Юрий Романенко, Виктор Пацаев и Александр Викторенко.