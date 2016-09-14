Балашиха, Московская область, 14 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Транспортные развязки федеральной трассы «Магистраль М-7 «Волга», связывающей Москву с остальными регионами, будут достроены в подмосковной Балашихе в октябре 2017 года. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного парламента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трасса М-7 в подмосковной Балашихе

По словам Брынцалова, сегодня на участке дороги, проходящем через Балашиху, наблюдается повышенная нагрузка. Помимо этого, часть водителей пытается объехать пробки по частному сектору, не предназначенному для транзитного движения автомобилей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробка в городе Балашиха

Завершить строительство развязок в Балашихе планируется в октябре 2017 года, а пока на месте реализуется первый этап проекта на примыкании Объездного шоссе, на пересечении с улицей Советской и на примыкании Леоновского шоссе.

В ходе второго этапа запланировано строительство эстакад, подпорных стенок, устройство водопропускных труб, возведение насыпей. На заключительном этапе будут установлены шумозащитные экраны, освещение, а также проведено благоустройство и компенсационное озеленение в 520 деревьев и 700 кустарников.

Власти региона планируют разделить транспортные потоки так, чтобы городской транспорт беспрепятственно уходил на местные городские дороги под эстакадой, а транзитный шёл по эстакаде, не снижая скорости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство развязки на трассе М-7 в подмосковной Балашихе

«Сам факт того, что будет создано бессветофорное движение, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу, ввиду отсутствия работы двигателя в режиме максимального загрязнения воздуха», — заключили в парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в 2017 году в московском округе Щербинка завершат строительство автодорожного переезда через Курское направление Московской железной дороги.