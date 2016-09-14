Рим, 14 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум.



Dmitry A. Mottl Митинг в Москве. 2011

18 сентября состоятся выборы в нижнюю палату парламента России — Думы. Для итальянских журналистов результат уже известен. Победит партия Путина. Тем не менее отмечается, что выборы в России остаются решающим испытанием, чтобы проверить «на герметичность систему власти Путина».

«В России выборы не имеют значения, они являются лишь упражнением под руководством «царя» и его людей. Это припев, который повторяется каждый раз, когда вы обсуждаете политику с членами московской интеллигенции. Ролевая игра, где (много) альтернативных сторон противостоят одной — правительственной «Единой России», — пишет информагентство ANSA и уточняет, что партия «Единая Россия» будет по-прежнему возглавлять Кремль, сохраняя верность римскому принципу — разделяй и властвуй.

Но, как пишет агентство, есть одно «но». «После выборов 2011 года, запятнанных крупными мошенничествами, русские вышли на улицы, чего не происходило с момента попытки государственного переворота 1991 года, они просили провести «настоящие выборы». Это был шок для Кремля, одержимого «цветными революциями», которые якобы придумали Соединенные Штаты с целью свержения правительств «внеблоковых» стран. С тех пор много воды утекло: макроэкономическая среда изменилась, Россия вернулась с высокомерием, чтобы сдать карты за столом Большой Интернациональной Игры. Владимир Путин начал несколько реформ, некоторые радикальные, чтобы свести к минимуму риск столкнуться с неспокойным электоратом, начался процесс замены правящего класса на верных людей. Короче говоря, даже если выборы в России ничего не значат, все же 18 сентября выяснится, откуда и куда дует ветер. Кремль, по сути, уже подсчитывает голоса. Магическое число — 49,32%. Это результат (официальный) единороссов на последних выборах, они взяли 52,88% мест в Думе, 238 мандатов. Значительное снижение по сравнению с результатами в 2007 году — 64,30% и 70% выигранных мест в нижней палате парламента. Таким образом, тенденция ясна. И это одна из причин, которые побудили Путина изменить избирательный закон, голосовать по смешанной системе. Она предусматривает выборы 225 депутатов по национальным пропорциональным спискам (от политических партий) и 225 индивидуальных по одномандатным округам на территориях. Как считает ANSA, такой возврат в прошлое «смешивает карты и позволит Кремлю сохранить контроль за выборами, даже не прибегая к мошенничеству». А для тех, кто не соглашается, существуют и другие методы. Оппозиция в России практически вымерла, — уточняется в статье.

«Алексей Навальный не был допущен к выборам из-за двух «сфабрикованных приговоров», партии Михаила Касьянова (ПАРНАС) и Григория Явлинского («Яблоко») имеют такой низкий процент популярности, что не смогут превысить минимальный порог (5%). Оппозиция «системы» — Коммунистическая партия Геннадия Зюганова, либерал-демократы Владимира Жириновского и «Справедливая Россия» Сергея Миронова будут вести переговоры по некоторым вопросам, но под жестким контролем Кремля», — отмечается в публикации.

«Но это не означает, что все уже решено. Остаются еще некоторые ключевые факторы, которые могут помешать Путину. Для ANSA они следующие: Крым и экономический кризис. В этот раз на голосование пойдет Крым со своими 1,8 миллионами жителей: явка и предпочтения будут для Москвы очень важны, ведь результаты будут звучать на международном уровне и окажут влияние на сложную игру Путина на Украине. В первый раз с 1995 года парламентские выборы проходят на фоне глубокой рецессии, а это никогда не приносит пользу — по закону — правящей партии. Экономика, которая не тянет, является главной заботой руководителей режима. «На сегодняшний день — более или менее — мы видим пряник. Но если возникнет необходимость, то кнут всегда наготове», — подытоживает издание.