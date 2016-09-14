Москва, 14 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство России одобрило законопроект о единовременной выплате пенсионерам: для этого имеются необходимые средства, а именно — более 221 миллиардов рублей, передаёт радиостанция «Вести ФМ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Заседание правительства состоялось сегодня, 14 сентября. Теперь законопроект будет внесён в Государственную думу. По итогам заседания министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отметил, что рассчитывает на принятие этого законопроекта российским парламентом в его новом составе в первые же дни работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в ходе совещания по проблемам охраны труда заявил Медведев заявил, что все возникшие разногласия по единовременным выплатам пенсионерам должны быть быстро устранены. Он напомнил о решении от 23 августа о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, в том числе и работающих.