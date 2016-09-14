Москва, 14 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Граждане России, в настоящее время находящиеся на территории Украины, смогут проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу, об этом 14 сентября заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, пишут «Известия».

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"Я думаю, мы эту проблему решим. Сейчас пока продумываем разные варианты», — пояснила она.

Памфилова добавила, что пока не может дать точных комментариев, так как имеется ряд вопросов, не зависящих от нее и ее коллег. Однако те граждане России, кто захочет проголосовать, будут иметь такую возможность. В приграничных государствах для них будут открыты избирательные участки, напомнила глава ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября российские власти получили от правительства Украины ноту о невозможности проведения на территории страны выборов в Госдуму РФ. Голосование, в результате которого будут избраны 450 депутатов, пройдет 18 сентября и будет признано состоявшимся вне зависимости от явки избираетелей.