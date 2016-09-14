Оренбург, 14 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката одной из коллегий адвокатов области, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, после задержания адвоката им направлено заявление в Адвокатскую палату Оренбургской области о прекращении своего статуса, которое удовлетворено. Стаж работы защитником у обвиняемого составлял более 10 лет.

regalacademy.org Суд

По данным следствия, адвокат, осуществляя защиту по уголовному делу, ввел в заблуждение сожительницу одного из обвиняемых о наличии круга коррупционных связей в органах следствия, прокуратуры и суда. За 3 миллиона рублей правозащитник обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования мужчины, обвиняемого в убийстве. Денежные средства, по версии адвоката, предназначались на взятки должностным лицам следственных органов, прокуратуры и суда. Адвоката задержали в мае при передаче части взятки в размере 1 миллиона рублей.

Во время допроса юрист признал вину в покушении на мошенничество. Он пояснил, что он имел намерение присвоить деньги, а возможности влиять на принятие решений должностными лицами органов следствия, прокуратуры и суда у него не было.

За совершение покушения на мошенничество в особо крупном размере обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и шести месяцев либо в виде крупного штрафа. Судом могут быть учтены смягчающие наказание обстоятельства, а именно, наличие у обвиняемого на иждивении несовершеннолетних детей и состояние здоровья близких.

Напомним, с начала 2016 года это уже не первый случай задержания адвоката при схожих обстоятельствах, когда работники адвокатской профессии обещают решить вопросы доверителей за денежное вознаграждение, которое, по их словам, причитается представителям власти и иным службам.

Громкими делами стали арест председателя ассоциации адвокатов «первая коллегия адвокатов» Дениса Хузиахметова, который, по версии следователей, требовал от клиентов 7 млн рублей, якобы необходимых для передачи «определенным должностным лицам», и дело в отношении адвоката Приволжской коллегии адвокатов, которая за услугу по переквалификации статьи на более мягкую просила 2,7 млн рублей, якобы необходимых для передачи должностным лицам органов внутренних дел.