Донецк, 14 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе ведение боевых действий было зафиксировано на всех основных направлениях фронта. В частности ВСУ, войска ДНР и ЛНР применяли артиллерию, минометы, стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Об этом 14 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по словам источника в военном ведомстве ДНР, накануне подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР из минометов (более 237 мин) и артиллерии (79 снарядов).

«С 20:00 до 01:50 украинская сторона обстреливала окраины Ясиноватой, Макеевки, Горловки, село Спартак к северу от Донецка, поселки Александровка и Трудовские, Докучаевск и село Саханка Новоазовского района на юге ДНР. По этим населенным пунктам было выпущено 79 артиллерийских снаряда калибра 122 мм и 237 мин калибров 82 и 120 мм», — сказал ДАН военный.

По его словам, в Макеевке в результате ведения боевых действий двое мирных жителей получили ранения, повреждены пять жилых домов.

«В Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрелов ВСУ были ранены женщина 1969 года рождения и мужчина 1958 года рождения. В общей сложности пять домов получили повреждения в Червоногвардейском районе на улицах Ленина, Черниговская, Серафимовича, Тополева», — рассказал источник, добавив, что огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела со стороны ВСУ. По данным военного ведомства, в селе Калиново позиции ЛНР были обстреляны из минометов калибра 120 мм и 82 мм. «Потерь нет», — заверили в НМ.

В свою очередь, 14 сентября спикер пресс-центра штаба «АТО», подполковник ВСУ Иван Арефьев отметил, что за последние сутки ВС ДНР и ЛНР 56 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Он сообщил, что на Донецком направлении зафиксировано 37 нарушений режима тишины. В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Новоселовке Второй, Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево, Новгородском и Луганском. Кроме того, позиции ВСУ в Зайцево и Авдеевке попали под артобстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты подготовки украинских сил к провокациям и активизации боевых действий.

Вместе с тем, 13 сентября глава ДНР Александр Захарченко, глава ЛНР Игорь Плотницкий и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), генерал-майор ВСУ Борис Кременецкий заявили о готовности объявить бессрочный режим прекращения огня с 00:00 15 сентября.