Партии на одно лицо

Челябинск, 14 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Финальная неделя перед выборами в Челябинской области проходит под лозунгом: «снять конкурента с дистанции». Иски о снятии своих соперников кандидаты подают в суд, однако ни одного искового заявления удовлетворено не было, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Матрица: Революция». Реж. Братья Вачовски. 2003. США На одно лицо

В целом, существенных отличительных особенностей проходящей избирательной кампании эксперты не фиксируют. Челябинская область повторяет картину, описывающую политический процесс характерный для всей России.

«Эта кампания проходила в общем-то в соответствии с теми приметами, которые мы наблюдаем в целом в масштабе страны. Более тихо, спокойно, может быть не очень активно со стороны политических партий. И основное противостояние, какие-то интриги, все-таки происходили в тех одномандатных округах, где сталкивались два сильных, ресурсных кандидата», — отметил политолог Александр Мельников.

Существенно снизили градус накала предвыборных баталий, по мнению Александра Мельникова, проведенные в регионе по открытой модели праймериз «Единой России». Именно на этом этапе были сняты многие потенциальные конфликтные ситуации и достигнуты межэлитные договоренности, считает политолог.

Так, в Челябинском одномандатном округе №189 основной претендент на мандат Андрей Барышев занимался благоустройством небольших объектов соцкультбыта, проводил концерты в парках, где ненавязчиво обозначалось его причастность к соцпроектам посредством общественного фонда «Соцгород». В избирательном округе к Андрею Барышеву пристегнули кандидата-спойлера, однофамильца единоросса — Сергея Барышева от партии «Коммунисты России».

Гузелия Волошина от «Справедливой России» тихо и без скандалов «идет» в команде справедливороссов в едином стиле и с едиными требованиями. Эльдар Гильмутдинов от КПРФ в последние дни перед выборами активно курсирует по немногочисленным коллективам предприятий Челябинска, на которых рассказывает преимущества и необходимость развития малого и среднего бизнеса. Представителей партий «Гражданская сила», «Гражданская платформа», «Зеленые», а также «Патриоты России» практически не слышно и не видно. Также не заметной осталась партия «Яблоко».

Интриги, жалобы, суды

Самым неинтересным в ходе кампании оказался Магнитогорский одномандатный округу №192. Политологи отмечают его подконтрольность «партии власти», от которой выбирается Виталий Бахметьев. Видимо, сказывается жесткая хватка представителей экономического гиганта — Магнитогорского металлургического Комбината, с расчетом на ресурс в виде существенно внушаемого электората, а также специфики моногорода.

В Металлургическом одномандатном округе №190 интригу под конец предвыборного периода попытался добавить предвыборного азарта Алексей Севастьянов, который зацепился за судебное разбирательство в отношении главного претендента на мандат по 190 округу. Он решил снять через суд единоросса Владимира Бурматова с выборов за якобы финансирование его избирательной кампании предприятиями с долей иностранного капитала. Суд требование отклонил, и тогда Севастьянов и вовсе призвал своих сторонников голосовать за другого кандидата, от «Справедливой России», в округе №190 им является Василий Швецов. Впрочем, сам он продолжает кампанию.

Вместе с тем, Бурматов не намерен оставлять безнаказанными действия соперников. Единоросс планирует подать иск на одного из участников процесса с обвинениями его в клевете.

Пустота в идейном и идеологическом плане, как отмечают эксперты, заполнялась другими формами конкуренции — обращениями в ЦИК и суды, с требованиями снять кандидата-конкурента.

«Одна из особенностей нынешней кампании — это действительно очень большое количество обращений с попыткой снять оппонента. Мне кажется, что мы наблюдали серьезный дефицит содержательной части и каких-то новых, актуальных, близких и понятных избирателю месседжей, с которыми могли бы обратиться те или иные партии, кандидаты», — пояснил Александр Мельников.

Одним из самых притягивающих внимание избирательных баталий стал Коркинский одномандатный округ №191. В нем сошлись представитель «Единой России», олицетворение партии власти Анатолий Литовченко и эсер Валерий Гартунг. Кандидаты обменялись взаимными исками о снятии друг друга с выборной дистанции в Челябинский областной суд. Кстати, жалобы от кандидатов поступали и в ЦИК. Вообще, Челябинская область в эту избирательную кампанию заметно отличалась скандальностью. На фоне этого шума на дальнем плане в медийном поле оказался московский заезжий писатель, кандидат от КПРФ Сергей Шаргунов.

Дополнительно добавил интриги в избирательный округ экс-кандидат от нескольких партий Михаил Юревич. Он высказался в поддержку кандидата Валерия Гартунга, чем обескуражил экспертов, которые принялись ломать голову — «данная поддержка пойдет на пользу или во вред Гартунгу?» Аргументы, что на пользу — у Юревича была и остается своя электоральная база, аргументы, что во вред, — это заработанный Юревичем «волчий билет» в политике в целом и отрицательный фон, связанный с личностью и деятельностью экс-губернатора в Челябинской области.

В депрессивном Златоустовском одномандатном округе №193, наоборот, кипят страсти. Здесь сошлись два кандидата лидера гонки, идущие практически «ноздря в ноздрю». Это единоросс (бывший член ЛДПР) Олег Колесников и Сергей Вайнштейн от ЛДПР. Не обошлось и от исков. Сергей Вайнштейн подал иск об отмене регистрации в качестве кандидата Олега Колесникова. Поводом послужило нарушение избирательного законодательства. О подаче иска и другие свои действия кандидат Сергей Вайнштейн регулярно публиковал на своей страничке в фейсбуке. При этом кандидат Олег Колесников периодически вбрасывал сообщения через СМИ о готовящихся против него провокациях.

В отношении кандидата от КПРФ Ивана Никитчука также был подан иск, но из Москвы от кандидата в депутаты от партии «Родина» Юрия Гуменюка. Гуменюк предъявляет Никитчуку нарушение авторских прав при использовании агитационных материалов в местной избирательной кампании. На состоявшихся двух заседания в суде иск был отклонен, однако в штабе Ивана Никитчука пожаловались на потерю времени, которое в горячую предвыборную неделю становится самым дорогим ресурсом.

Партии на одно лицо

Избирательная кампания подходит к завершению, но смогли ли партии и кандидаты сформировать представления у избирателей, по которым гражданин может четко заявить — «да, это моя партия», утвердительно никто из независимых экспертов не скажет.

«Партии могут спокойно эксплуатировать свой прежний образ в представлениях избирателей на старом багаже. То есть, все-таки за десятилетия, условно говоря, люди примерно понимают для себя различия между «Единой Россией» и, например, ЛДПР, КПРФ, тем же «Яблоком», возможно, что это на уровне личностного восприятия лидера (партии), но и где-то идеологически», — Александр Мельников.

Больших изменений в политическом раскладе эксперты не ожидают. Социология, описывающая настроения избирателей, показывает статус кво за четырьмя парламентскими партиями, при этом особняком стоит «Единая Россия», которая по мнению политологов набирает до 40% по спискам и сможет получить определенное количество депутатов-одномандатников.

Развернувшаяся борьба за второе место в масштабах страны дает противоречивую картину от региона к региону.

«В рамках Челябинской области кампания сложилась таким образом, что больше шансов занять второе место у справедливороссов», — считает политолог Александр Мельников.

Такой предстает Челябинская область за несколько дней до выборов. Однако какой бы суетливой и показушной в плане якобы конкуренции не выглядел регион, в целом большого отличия партии друг от друга не продемонстрировали. Напротив. Все смешалось. КПРФ ратует за малый и средний бизнес, а ЛДПР за советские принципы социального устройства. Эсеры хотят нового социализма с опорой на достижения Советской эпохи, а единороссы адресуют к советской же победительности в Великую Отечественную войну.

Но заканчивается эта, на первый взгляд, вакханалия, в студии на телевизионных дебатах, где кандидаты от разных партий, несмотря на внешнюю атрибутивную непохожесть, обнимаются, целуются, хлопают друг друга по плечу и мило беседуют до того момента, пока им не скажут телевизионщики: «Внимание! Съемка!», и включится камера, которая и покажет иллюзию разноголосицы.