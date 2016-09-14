Вологда, 14 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Если в середине 2015 года средний размер автокредита в регионе едва превышал 500 тыс. рублей, то по итогам первой половины 2016-го достиг отметки 621 тыс., сообщили ИА REGNUM в Национальном бюро кредитных историй. Таким образом, рост всего лишь за год составил сразу 21,6%. По этому показателю Вологодская область вошла в ТОП-25 российских регионов.

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Одна из причин, которые повлияли на увеличение размера автозаймов на Вологодчине — это, разумеется, рост цен на автомобильном рынке. Только в этом году по самым популярным маркам рост цен составил от 10 до 18−20%. Однако изменение стоимости — хоть и важный фактор, но все-таки не единственный. Как сообщают региональные автодилеры, статистика фиксирует, как с началом экономического кризиса меняется состав покупателей личного транспорта.

«Отсеялись люди с небольшими доходами, которые покупали автомобиль средней ценовой категории, при этом, оплачивая половину его стоимости при помощи заемных средств. В последние полгода-год машины с привлечением кредита покупают вологжане со стабильными доходами. Эти люди берут кредит на покупку более дорогих марок, ценник которых начинается с 900 тыс. рублей или миллиона с небольшим. Причем готовы погашать займ не в течение пяти-шести, а трех-четырех лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одного из салонов-дилеров в Вологодской области Андрей Марков.

Это подтверждается и изменением динамики сроков погашения задолженностей перед банками. За полгода она сократилась на Вологодчине с почти с четырех с половиной лет, до 4,2 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, параллельно растет и просрочка по автокредитам. На начало года, по данным НБКИ, она составляла 10,2%, а сейчас превышает 11,7%.