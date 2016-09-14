Владикавказ, 14 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Северную Осетию доставлено 12 автобусов, предназначенных для общеобразовательных школ. Как сообщили14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве образования и науки республики, в ближайшее время в регион поступят и остальные 12 транспортных средств, выделенные по программе «Школьный автобус».

John Школьный автобус

В РСО-Алания заметно обновится школьный автопарк. Автобусы поступят в сельскиешколы в муниципальных районах и заменят устаревший автотранспорт. В текущемгоду у 21 автобуса завершается срок эксплуатации, необходимый для безопасной перевозки детей изотдаленных населенных пунктов к базовым школам.

По словам главы образовательного ведомства республики Зиты Салбиевой, возможности регионального бюджета далеко не всегда позволяют изыскать средства для обновления технической базы объектов образования. Поэтому очень важно принятие решения о продлении федеральной программы «Школьный автобус».

Отметим, что доставленные в РСО-Алания автобусы пока не распределены по школам. Необходимо оформить соответствующие документы и только после этого они поступят в учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время перевозку школьников в регионе осуществляют 73 автобуса. Кроме сельских школ два автобуса также получат подведомственные учреждения Минобрнауки РСО-Алания, расположенные в городе Владикавказе.