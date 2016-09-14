Москва, 14 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Москве в округе Щербинка завершат строительство автодорожного переезда через Курское направление Московской железной дороги (МЖД) в 2017 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Василий Григорьевич Перов. Сцена у железной дороги. 1868

В ведомстве отметили, что уже завершены работы по стротельству половины дорожного полотна, по монтажу металлоконструкций пролетных строений над путями железной дороги.

Осталось провести работы работы по перекладке инженерных коммуникаций.

Кроме того, в проект реконструкции входит объем работ на четырех улицах округа, а также строительство площадки для разворота общественного транспорта, светофорных объектов.

Напомним, согласно планам мэрии, реконструкцию участка Варшавского шоссе, проходящего через Щербинку, завершат в 2018 году.