Барселона, Испания, 14 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Барселоне российских туристов нет, сообщается 14 сентября в твиттере посольства РФ в Испании.

PublicDomainPictures Автобус после аварии

«В ДТП в Барселоне с участием автобуса, перевозившего иностранных туристов, российские граждане не пострадали», — говорится в сообщении.

В числе пассажиров, получивших ранения, находятся три гражданина Литвы, уточняет агентство BNS с ссылкой на МИД республики. Двое из них направлены в медучреждение для осмотра.

Напомним, 14 сентября по пути в аэропорт города Эль-Прат перевернулся автобус с иностранными туристами, среди которых были жители Германии, Испании, Ирландии, Великобритании, Литвы, Белоруссии и Польши. Трое из 23 человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые травмы.