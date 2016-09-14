Пятигорск, Ставропольский край, 14 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



kuzrab.ru Подкуп

В городе Пятигорске Ставропольского края совершена попытка подкупа главы избирательной комиссии представителем одной из партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Председатель территориальной избирательной комиссии Пятигорска Сергей Нестяков сообщил, что к ним поступило заявление от председателя участковой избирательной комиссии в поселке Горячеводском.

«Ко мне обратился человек, ранее мне не знакомый, который назвался представителем партии «Справедливая Россия». Сказал, что просит помочь в решении вопроса получения большинства голосов для партии на выборах 18 сентября», — говорится в заявлении председателя УИК.

Он также сообщил, что за такую «услугу» он предложил 400 тыс. рублей.

Это заявление направлено в Следственный комитет для проведения проверки.

«Кампания складывается непростая, конкурентная, острая. Но закон для всех один», — прокомментировал глава теризбиркома. Он призвал представителей всех партий «действовать разумно и ответственно, избегая грязных методов политической борьбы».

По его мнению, важно сохранить стабильность в городе, не допуская провокаций и давления на представителей участковых комиссий.

Нестяков также призвал жителей Пятигорска сообщать обо всех нарушениях выборного законодательства.

Отметим, что во вторник в администрации столицы СКФО было подписано соглашение «За чистые и честные выборы». Подписи под документом поставили руководители местных отделений партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Таким образом, партии высказались за ведение честной партийно-политической и агитационно-пропагандистской деятельности, недопущение использования административного ресурса и «черных» пиар-технологий.

Напомним, в Пятигорске 18 сентября в единый день голосования состоятся выборы сразу трех уровней: федеральные, региональные и муниципальные. В этот день в Пятигорске выбирают депутатов Госдумы РФ VII созыва, депутатов регионального парламента шестого созыва и городских парламентариев.

Выборы в этом курортном городе проходят наиболее напряженно из всех городов Ставрополья. На днях региональные отделения партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ обратились с жалобой к главам ЦИК Элле Памфиловой и Генпрокуратуры Юрию Чайке на вопиющие нарушения во время предвыборной кампании.

Они заявляют о том, что горадминистрация мешает вести предвыборную агитацию оппозиционным партиям, допускаются случаи избиений кандидатов и их представителей. Авторы обращения жалуются, что администрация Пятигорска отказывает в проведении публичных мероприятий с участием кандидатов.

Эксперты высказывают опасение, что это ставит под сомнение легитимность итогов голосования в этом городе, так как партии могут потребовать отмены результатов голосования.