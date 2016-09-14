Ижевск, 14 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. К старту отопительного сезона в Ижевске не готовы 20 ТСЖ и 3 УК. Эти организации не получили паспорта готовности к зиме, сообщает на своей странице в социальной сети глава Государственной жилищной инспекции Удмуртии Марат Исмагилов.

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«При наличии виновных действий или бездействия со стороны данных хозяйствующих субъектов — организациям и руководителям будут назначены штрафы, выданы предписания», — написал он. Управляющие компании будут взаимодействовать с лицензионным контролем, в результате чего лицензии недобросовестных компаний будут аннулированы.

Напомним, согласно постановлению главы города Юрия Тюрина, отопительный сезон в Ижевске начался 13 сентября. По информации ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), в первую очередь теплом будут снабжаться объекты социальной сферы: больничные комплексы, поликлиники, родильные дома, детские сады, школы, учебные и здравоохранительные учреждения. Параллельно теплоноситель подается в жилые дома.

Программа полного теплоснабжения Ижевска рассчитана на 14 дней. В первый день отопительного сезона тепло получили 14 детских садов, 6 больниц, 8 школ и 2 образовательных учреждения, также теплоноситель подан в 64 жилых дома. В Сарапуле объекты социальной сферы в полном объеме обеспечены теплом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до начала отопительного сезона с 11 июля в Ижевске действовал режим готовности к ЧС в связи с угрозой срыва подготовки к подаче тепла на двух объектах теплоснабжения, который вводился повторно в текущем году.

Из-за многочисленных повреждений на теплосетях в Ижевске поэтапно действовали режим готовности к ЧС — с 15 января текущего года, режим ЧС — с 22 января, который 10 февраля вновь сменил режим повышенной готовности. Полностью ситуация стабилизировалась только с наступлением весны, и 17 марта режим готовности к ЧС был отменен.

Энергетики готовы компенсировать ущерб от аварий на коммунальных сетях всем пострадавшим. По данным оценщиков, объем компенсаций составит 12 млн рублей. Руководство УКС приняло решение выплачивать компенсации добровольно, не дожидаясь исковых заявлений от граждан.