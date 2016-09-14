Москва, 14 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Общий бюджет на организацию и подготовку к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу увеличены на сумму 1,405 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства России № 899 от 10 сентября 2016 года, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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В постановлении «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» сообщается, что общие расходы на чемпионат составят 619,6705 млрд рублей. Увеличение связано с повышением расходов на строительство спортивных объектов, а также на реконструкцию.

Уточняется, что расходы из федерального бюджета составят 331,28 млрд рублей, из бюджетов регионального уровня — 92,2 млрд рублей. Частные инвесторы вложат 196,18 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в СМИ появилась информация, что в федеральном бюджете не хватает 15 млрд рублей на подготовку к проведению ЧМ-2018.

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