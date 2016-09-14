В Москве начали ликвидировать свалку в Печатниках
Москва, 14 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Москве началась ликвидация мусорной свалки в районе Печатники. Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства столицы, в работе задействованы самосвалы и погрузчики.
Наталья Прокофьева ИА REGNUM
Cвалка мусора
Ранее в мэрии города решили ликвидировать незаконную свалку отходов площадью 13 га.
В ведомстве отметили, что в правительство неоднократно поступали обращения с просьбой прекратить функционирование незаконной свалки.
Напомним, в июле 2016 года глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предложил после ликвидации свалки построить трассу для мотокросса.