Москва, 14 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Москве началась ликвидация мусорной свалки в районе Печатники. Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства столицы, в работе задействованы самосвалы и погрузчики.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Cвалка мусора

Ранее в мэрии города решили ликвидировать незаконную свалку отходов площадью 13 га.

В ведомстве отметили, что в правительство неоднократно поступали обращения с просьбой прекратить функционирование незаконной свалки.

Напомним, в июле 2016 года глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предложил после ликвидации свалки построить трассу для мотокросса.