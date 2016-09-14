Москва, 14 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ближайший год вдвое увеличат число батальонных тактических групп (БТГ), полностью укомплектованных контрактниками. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Российские солдаты

По его словам, БТГ представляет собой усиленный батальон, включающий от 700 до 900 военнослужащих. В каждой бригаде и полку, как правило, две таких БТГ.

«В военных округах, в том числе и в Южном военном округе, созданы батальонные тактические группы, которые полностью укомплектованы военнослужащими контрактной службы. Сейчас таких БТГ 66, к концу 2016 года будет 96, в 2017 году — 115, а еще через год — 125», — сказал Герасимов.

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Как сообщает ИА REGNUM, сейчас количество контрактников в России составляет 200 тысяч человек, однако благодаря проведению военной реформы к 2017 году планируется увеличить этот показатель почти в два раза. Сейчас общее количество военных в РФ составляет порядка 1 миллиона человек. По данным Минобороны РВ, в 2016 году средняя ежемесячная выплата контрактникам будет достигать порядка 25 тыс. 500 рублей.