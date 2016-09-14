Вашингтон, 14 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал результаты опроса, который показал, как население Китая и Японии относятся друг к другу, сообщает 14 сентября Associated Press.

commons.wikimedia.org Флаги Китая и Японии

Ежегодный опрос Pew Research Center, опубликованный 13 сентября, показал, что отношение населения Китая и Японии друг к другу улучшилось за последние несколько лет, хотя до сих пор остается крайне негативным. Например, 42% японцев очень негативно относятся к китайцам. 53% населения Китая совершенно не доверяет японцам. Граждане Японии больше обеспокоены тем, что территориальные споры с Китаем в Восточно-Китайском море могут привести к войне. Очень обеспокоены возможностью войны 35% японцев, а в Китае 18% населения. 81% японцев считает китайцев высокомерными, а 71% — жестокими. В свою очередь, 70% китайцев считает японцев высокомерными, а 74% — жестокими.

Среди японского населения опрос проводился с 26 апреля по 29 мая. В опросе приняла участие 1000 японцев. В Китае опрос проходил с 6 апреля по 8 мая. В нем приняли участие 3154 человека.