В Париже арестован еще один подросток, собиравшийся совершить теракт
Париж, 14 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум.
Правоохранительные органы Франции арестовали еще одного 15-летнего подростка 14 сентября в Париже по подозрению в попытке совершить террористический акт, сообщает Le Parisien.
По некоторым данным, этот подросток 2001 года рождения планировал совершить теракт с использованием холодного оружия. Не попадавший до этого во внимание спецслужб Франции, этот подросток поддерживал «связь с французским исламистом Рашидом Кассимом», — отметил источник, близкий к расследованию.
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На полдень 14 сентября обыск в доме подростка еще не был закончен. Генеральная дирекция внутренней безопасности пытается установить намерения несовершеннолетнего, который, по данным некоторых СМИ, планировал действовать в общественном месте.
На данный момент нет оснований полагать, что подросток поддерживал связь с террористической ячейкой женщин, причастных к попытке теракта в Париже.
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