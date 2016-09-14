Париж, 14 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум.

Правоохранительные органы Франции арестовали еще одного 15-летнего подростка 14 сентября в Париже по подозрению в попытке совершить террористический акт, сообщает Le Parisien.

rusvesna.su Арест

По некоторым данным, этот подросток 2001 года рождения планировал совершить теракт с использованием холодного оружия. Не попадавший до этого во внимание спецслужб Франции, этот подросток поддерживал «связь с французским исламистом Рашидом Кассимом», — отметил источник, близкий к расследованию.

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На полдень 14 сентября обыск в доме подростка еще не был закончен. Генеральная дирекция внутренней безопасности пытается установить намерения несовершеннолетнего, который, по данным некоторых СМИ, планировал действовать в общественном месте.

На данный момент нет оснований полагать, что подросток поддерживал связь с террористической ячейкой женщин, причастных к попытке теракта в Париже.

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