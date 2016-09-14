Москва, 14 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 15 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 16,35 коп. и составил 64,97 руб. Курс евро к рублю вырос на 19,01 коп. — до 72,94 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 17,5 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 68,56 руб.