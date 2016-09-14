Ярославль, 14 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, задолжавшего своему знакомому 7 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области, под арест попали шесть автоподъемников.

Отдавать долг знакомому предприниматель не спешил, тогда деньги были взысканы с него в судебном порядке. В рамках исполнения решения суда приставы наложили арест на имущество должника — шесть автомобильных подъемников, использующихся в автосервисепри ремонте и осмотре машин.

Пока все подъемники оставлены владельцу на ответственное хранение, он даже может ими пользоваться. Однако оборудование пойдет с молотка, если предприниматель не погасит свой долг.