Нижний Новгород, 14 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде во время пожара в частном доме погибла семья из трех человек. Самому младшему члену семьи было 4 года. Пожарные уверяют, что возгорание можно было бы потушить быстрее, если бы не промедление со стороны работников «Нижегородского водоканала» и энергетиков.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Пожар на ул. Халезовская произошел в ночь на 14 сентября. Его причины причины и обстоятельства выясняются.

На тяжесть последствий пожара повлияло позднее прибытие аварийных бригад «Нижегородского водоканала» (через 1 час 8 минут после их оповещения) и энергетиков (через 1 час 7 минут после их оповещения), отмечают в региональном ГУ МЧС РФ.

В МЧС пояснили, что работники «Нижегородского водоканала» должны были поднять давление в ближайшем противопожарном водопроводе и оказать помощь боевым караулам в использовании ближайших пожарных гидрантов. Энергетики должны были отключить электроснабжение дома и проходящей мимо наружной линии электропередач во избежание получения электротравм личным составом пожарно-спасательных подразделений. В их отсутствие боевые караулы вынуждены были самостоятельно обесточить здание. Эти факторы повлияли на эффективность работ по ликвидации пожара.

В свою очередь в ОАО «Нижегородский водоканал» уверяют, что вины их сотрудников в том, что при тушении у пожарных возникли проблемы, нет.

В пресс-службе предприятия пояснили, что обязанности их сотрудников входит обеспечение работоспособности пожарных гидрантов.

На момент пожара на Халезовской все расположенные поблизости гидранты находились в рабочем состоянии. Это подтверждено актом, подписанным сотрудниками коммунального предприятия и пожарной охраны.

По факту гибели трех человек СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В качестве одной из версий причин произошедшего рассматривается неосторожное обращение с огнем жильцов дома.