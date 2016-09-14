Москва, 14 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Внушительная денежная сумма, изъятая у заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, будет перевезена на хранение в банк, передает 14 сентября НТВ.

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Как рассказал начальник управления инкассации «Сбербанка» Андрей Новиков, одной из инкассаторских служб дано задание «перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк». Такое предприятие является рискованным и должно проходить под прикрытием органов МВД, добавил он. Новиков не стал уточнять, представители какого ведомства перевезут деньги и в каком банке они будут находиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября замначальника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко задержали в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. Во время задержания у Захарченко нашли еще 20 млн рублей, а в ходе обыска в его квартире был обнаружен мешок с иностранной валютой, эквивалентной сумме в 9 млрд рублей.