Вильнюс, 14 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 14 сентября, распространило заявление, в котором «осуждает попытки Российской Федерации 18 сентября 2016 года организовать выборы в Государственную думу России в Украинской Автономной Республике Крым, оккупированной и незаконно аннексированной в начале 2014 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Принципиальная позиция

Внешнеполитическое ведомство Литвы подчеркнуло, что, невзирая на общую оценку данных выборов, которая последует позже, «мы уже сейчас принципиально заявляем, что считаем выборы в Крыму незаконными и их результатов не признаем».

В ведомстве заявили, что организация в Крыму выборов в Государственную думу России — «это еще один грубый случай нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, за что Европейский Союз и его международные партнеры ввели соответствующие ограничительные меры против России и индивидуальных лиц».

«Мы поддерживаем решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и договоренность государств-членов Европейского Союза не посылать в Крым наблюдателей за выборами. Это отражает последовательную позицию международного сообщества по вопросу оккупации Крыма и непризнания его неправомерной аннексии в пользу России. Министерство иностранных дел также обеспокоено постоянными попытками России преследовать жителей Крыма, не соглашающихся поддерживать оккупационную политику России, в первую очередь крымских татар», — заявил МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Литвы и лично глава литовского ведомства Линас Линкявичюс с самого начала поддержали протестующих на Майдане, грозили на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу международным трибуналом в случае разгона демонстрантов силой, а после госпереворота приветствовали новую власть и призывали силой подавить волнения на Востоке Украины. Отметим также, что Литва в настоящее время передаёт оружие официальному Киеву.