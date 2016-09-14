Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Камчатка вряд ли испытает какие-либо проблемы с продажей соли из-за решения властей страны внести эту продукцию в перечень запрещенных к импорту в РФ продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в оптовых торговых компаниях региона.

tbn-tv.ru Соль

Читайте также: В России соль стала санкционным продуктом

По словам предпринимателей, основные поставки соли на Камчатку идут с предприятий России. «Есть грузы из Белоруссии. Крайне незначительная доля поставок из Германии и Нидерландов. Поэтому вряд ли у нас возникнет дефицит и резкого роста цен мы не ждем», — сказали в одной из компании.

Читайте также: «Вряд ли повышение цены на соль будет заметно»

Кроме того, предприниматели отмечают, что на складах имеется многомесячный запас соли, который позволит спокойно пережить период становления рынка после введения ответных санкций.

«Сейчас на Камчатке оптовая цена на 1 кг соли составляет 17 рублей 70 копеек за килограмм. С начала года по сентябрь цены повысились примерно на 3%. Это незначительное повышение связано с тарифами на доставку и другими расходами», — отметили собеседники агентства.