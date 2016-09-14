Ашхабад, 14 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил планы социально-экономического развития Туркмении на 2017 год во время выступления на заседании Совета старейшин республики, пишет туркменское государственное информационное агентство.

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

Особое внимание лидер Туркмении уделил вопросам социальной защиты граждан. По его словам, в 2017 году не менее чем на 10% будут увеличены заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии и студенческие стипендии, а общий объем финансирования социальной сферы должен будет составить не менее 75—80% от расходов госказны.

Касаясь темы вложения инвестиций в реализуемые в этой среднеазиатской стране проекты, туркменский президент отметил необходимость строительства новых и реконструкции действующих газодобывающих и газоперерабатывающих заводов, электростанций и предприятий химической промышленности — горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений в поселке Гарлык и карбамидного завода в поселке Гарабогаз, а также ряда предприятий по производству йода и брома.

При этом Гурбангулы Бердымухамедов уточнил, что большую часть инвестиций власти Туркмении намерены направить на строительство газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ). Также будут возведены автобан Ашхабад — Туркменбаши и Туркменбашинский международный морской порт. Кроме того, будет введено в эксплуатацию жилье общей площадью 1,2 млн кв. метров, школы на 17 тыс. мест, детские сады на 4 тыс. мест, больницы на 1,2 тыс. мест и центры здоровья.

В 2017 году, подчеркнул он, общий объем капиталовложений за счет всех источников финансирования запланирован в размере 42,7 млрд манатов (792,16 млрд рублей), из которых 80,5% средств будут выделены на строительство 270 производственных объектов и 19,5% — на возведение объектов социально-культурного назначения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее некоторые СМИ и туркменские правозащитные организации неоднократно сообщали о том, государственный бюджет Туркмении в течение последних двух лет испытывает острую нехватку иностранной валюты и наличных денежных средств. В пользу этой версии говорят регулярные задержки зарплат — как работникам бюджетной сферы, так и сотрудникам нефтегазового комплекса республики, а также периодически возникающая нехватка некоторых продуктов первой необходимости, импортируемых из-за рубежа.